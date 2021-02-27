星期日（28日）十場沙田草地賽事，有不少從化兵列陣，當中有兩駒值得重視。

首匹是第六場四班1600米「保羅承傳」，此駒今季兩度報捷，本身狀態已在大勇階段。

然而上仗演出大失水準，放入直路腳軟跑第九，賽後曾運往從化受訓，並在當地試過多課快工夫。

「保羅承傳」回港後曾試泥閘跑第三，再配合其後快試，今次有望重振聲威。

另一匹是第十場三班1400米「志在四方」，此駒上季加盟韋達馬房即勝，馬房招牌省到立立靚。

此駒其後未能再贏，演出令人大失所望。

「志在四方」上仗賽後被送往從化受訓，並在當地試閘跑第二。

回港後「志在四方」再由田泰安試閘勝出，狀態得以進一步提升，今次人馬重逢，演出令人期待。

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