同樣在1997至98年度馬季於新馬賽起步的「特區之星」和「靚蝦王」，是一對宿敵。

首季兩駒沒有碰過頭，次季「特區之星」一再壓倒「靚蝦王」，但在最重要的主席獎，「靚蝦王」終於首次反先。

到了第三季，兩駒都踏入大熟，碰頭的次數更多，所跑賽事的級數也更高。

1999至2000年度開鑼日的重頭戲1200米特首盃，由王登平訓練的「特區之星」於李格力胯下跑第三，由姚本輝訓練的「靚蝦王」則於金仕芬胯下只跑第七。

勝出的是由吳定強訓練、霍達主轡的「京城之寶」。

接着的1000米樂聲盃，「特區之星」易配夏力信以一個馬位壓倒仍配金仕芬的「靚蝦王」獲勝。這是兩駒歷來第二次串成連贏位。

到了首屆香港短途錦標，當時跑的是1000米。「靚蝦王」又一次在最重要的賽事反先，繼續由金仕芬操刀而奪魁，「特區之星」重配李格力跑第五。

翌仗短途系列頭關洋紫荆短途錦標仍跑1000米，「靚蝦王」以原裝配搭跑第二，「特區之星」換了余健誠跑第三。

短途系列次關百週年紀念盃也跑1000米，改由韋達執韁的「特區之星」以個半馬位之先獲勝，原裝配搭的「靚蝦王」得亞軍。

這一季，「特區之星」便跑了上述五仗，五次「靚蝦王」均同場角逐。

以名次先後而論，「特區之星」三比二贏了「靚蝦王」。

然而「靚蝦王」跑罷百週年紀念盃便轉投愛倫。

轉倉後的首戰，「靚蝦王」雖然在霍達胯下衛冕主席獎失敗，以馬頸位負於同隸愛廐的「大殺手」而飲恨亞席，但隨即遠征日本攻下安田紀念賽，成為首匹於海外G1揚威的香港代表，順理成章的當選馬王。

這一季「靚蝦王」的對陣成績雖落後於「特區之星」，整體成就則遠在「特區之星」之上。

撰文：余伯樂

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