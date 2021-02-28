呂健威馬房「好好學習」今季六戰皆不上名，不過今午（28日）田草日馬，此駒重配唯一贏馬拍檔田泰安，表現重拾昔日威力。

第三場二班1400米，「好好學習」沿途跟守第二位，直路初率先發力彈甩群駒，最終這匹五歲新西蘭自購馬敲響季內勝鼓之餘，更初次征服第二班賽事。

「好好學習」在港夥拍田泰安出賽四戰獲三冠，相反配其他騎師則最叻跑第二，可謂人夾馬緣。

呂健威說：「『好好學習』一定要跑得暢順才可發揮出應有水準，馬兒本身有脾氣，如果有其他馬與牠力鬥，牠便會走來不規矩。」

「由於牠要跑得順才好，所以我安排牠增程跑1400米，路程長一點，讓騎師可以幫一幫牠，糾正牠的走勢。」

「馬兒今場負輕磅，可以選擇的騎師不多，而田泰安曾夥拍此馬取得兩捷，人馬合拍，當然是理想人選。」

第三場單Win及組合獨贏A2分別派94及23元，二重彩派1,830元。

第二至四名順序為「加州得迅」、「美麗笑容」及「美麗非凡」。

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