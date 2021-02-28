鄭俊偉馬房今季頭馬粒粒皆辛苦，今午（28日）田草日賽，法籍騎師賀銘年夥拍「好大大」爆冷掄元，為廐主奪得季內第三場頭馬。

第五場四班1200米，「好大大」沿途走二疊與「遨遊之星」並頭領放，在直路力抗一眾對手來犯，以23倍冷門身份贏馬。

賀銘年繼「齊齊友福」（1月17日）沙田日賽後，再度為鄭俊偉打破多個賽日不勝困局。

第五場單Win及組合獨贏A3分別派232及48.5元，二重彩派1,926元。

第二至四名順序為「合夥雄心」、「遨遊之星」及「悅豐泰」。

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