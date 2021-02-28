第七場三班1800米：「樂益善」前仗小試牛刀路短第四，上場增程即以超班姿態大勝。

今場（28日）匆出爭分跑打吡戰意十足。昨日（27日）開飛3倍，5點落到2.4倍，現時2.1倍W，1.7倍P。早飛好勁，信心十足，可齋W捧場。

「高瞻遠矚」係同程專家，今仗雷神重騎又想贏。昨日開飛4.2倍，5點回上6.2倍，現時6.9倍W，2.2倍P。有早飛嘅，正路配腳。

「全才」長途馬，近兩仗跑2000米都入前四，今仗再跑同程入過位置，機會猶在。

昨日開飛13倍，5點企住13倍，現時17倍W，4.2倍P。些少墊底飛，現時呢個賠率非常吸引，一定要拖。

「格萊美」正宗長途馬，上場初跑長途即入位，今仗轉跑田草2000米改配徒弟何凙堯。

昨日開飛9.2倍，5點落到8倍，現時10倍W，3倍P。墊底飛到位，今場機會似樣。

提供：2樂益善、6格萊美、8高瞻遠矚、7全才

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