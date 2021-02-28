巴西好手莫雷拉賽後認為，在今日（28日）田戰第十場三班1400米，以出色姿態奏凱食尾糊的「銀馳」，值得在3月舉行的香港打吡大賽（2000米） 獲得一個參賽席位。

雖然莫雷拉已決定於3月21日打吡大賽，夥拍方嘉柏旗下「達心星」競逐，惟他亦給予「銀馳」上佳評價。

首次佩戴眼罩上陣的「銀馳」，今場輕鬆擊敗亞軍「志在四方」（韋廐）及季軍「川河明駒」（方廐）勝出漂亮一仗，藉此打開在港勝利之門。

其今仗之勝將令其評分進一步提升，從而增加其入選跑打吡的機會。

「銀馳」今仗具說服力的贏馬姿態，加上今屆打吡看來形勢極之緊湊，令莫雷拉相信「銀馳」有機會成為其中一匹爭奪桂冠的佳駟。

今戰起孖的莫雷拉說：「單憑『銀馳』今仗之勝，本來很難令我認定牠是一匹打吡馬，但毋庸置疑，牠值得獲給予機會一試，說不定牠可在打吡中跑入前列呢！」

「或者蔡約翰會在短期內派牠匆匆再出，令牠能更肯定可獲機會入選打吡。」

「事實上，以牠今仗取勝姿態，即使牠升班上陣仍將甚具爭勝份量。」

「目前暫未見有任何一駒在今屆打吡中明顯突出，形勢看來相當平均，『銀馳』如能參與其中，將令今屆打吡形勢更添話題性。」

莫雷拉知道「銀馳」上仗曾有外閃情況，但今仗馬兒在佩戴眼罩之下，便未見再有此情況發生。

莫雷拉續道：「我們確曾有點兒擔心馬兒再出現上次的情況。」

「因此，我們最重要是確保牠的情緒不會受到影響，希望今日的牠能更易於駕馭，結果牠真的能做到。」

「牠此仗跑來頗規矩，今日陣上從未有給予我麻煩，對此蔡約翰應記一功。」

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