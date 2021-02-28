第二場四班1000米：「怡心聲」上場一出即勝同程贏得靚，今仗再跑同程，雖然加磅又換人，但機會依然。

昨日（27日）開飛6.4倍，5點輕輕落到5.2倍，現時6.4倍W，2.8倍P。

早飛到位，現時呢個賠率合適，唔熱過5倍就仲可博。

「攻頂」今場係季內初出，賽前操練積極，試閘有走勢。

昨日開飛12倍，5點輕輕落到9.7倍，現時8.9倍W，3倍P。

明顯有墊底飛而早飛越嚟越多，睇飛今場有三甲。

「寶貝兒」今季跑同程超準有2W2P，上場失準可以接受，今仗再跑應可重現本色。

昨日開飛8.8倍，5點回上12倍，現時11倍W，2.4倍P。位置早飛勁，睇飛入位應穩。

「蟲草老爺」今季新馬初出，賽前兩試大閘俱有走勢。

昨日開飛13倍，5點企住14倍，現時10倍W，2.8倍P。

有墊底飛，梁家俊今場選騎有計，預佢一票。

提供：5蟲草老爺、12寶貝兒、1怡心聲、8攻頂

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