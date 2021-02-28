潘頓在港發展14季，同唔少馬主陣營合作過，但原來佢同「加州」系梁氏家族，至今只曾在2018年合作過兩駒。

佢哋分別係「加州福星」同「加州議長」（均已退役），潘頓夾埋騎過三次取得兩亞。

今期（28日）潘頓突然復為「加州」系效力，座騎第七場「加州十大」由佢接手爭分跑打吡，話唔定人馬可以擦出火花。

「加州十大」由梁家第三代梁君宇持有，來港前於愛爾蘭兩出兩捷，路程都係1400米。

「加州十大」在港出道後跑過兩仗1600米都唔入位，惟跑法上已在試前試後。

呢匹四歲馬家陣得78分，若然想搶夠分跑3月21日打吡大賽，今勻跑第七場1800米非贏不可。

剛啱禮拜三（24日）已有打吡報名馬「莎皇者」突然變身，以大冷門身份殺入連贏，「加州十大」質素猶新亦有可爭之道。

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