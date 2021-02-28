第六場四班1600米：「特醒」上場跑谷草1200米應贏，奈何騎師弱勢搏失第四。

今仗（28日）初跑田草1600米真係博你晤信。昨日開飛4.7倍大熱，5點回上8.2倍，現時8.5倍W，3.1倍P。

早有墊底飛，係今場最佳半冷，可以位兼投。

「帝豪大師」今仗賽前做足功夫，跑番贏馬路程，冷味十足。

昨日開飛21倍，5點企住22倍，現時22倍W，5.2倍P。早飛係無乜，但冷門馬無所謂，如臨場有飛落會跑得好。

「超速」前仗入冷位，上場即補中，贏得出色。今仗增程跑1600米應合適。

昨日開飛8.4倍，5點落到4.7倍，現時6.9倍W，2.6倍P。早餐飛勁，反映今場會再搏。

「冠軍名駒」上場初跑同程入位，今仗再跑排到好位，應可再入前列。

昨日開飛5倍，5點落到4.3倍大熱，現時7倍W，2.8倍P。早餐飛到位，負磅晤重排好位，三甲應有。

「保羅承傳」，「果然友」兩匹季內博得多。「寶得住」演出梅花間竹，提防今場食飽要消化。

提供：2特醒、7超速、3帝豪大師、9冠軍名駒

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