第三場二班1400米：「美麗笑容」季內全跑同程，近兩仗用蔡明紹騎俱勝，表現有説服力，今仗原裝配搭再跑同程。

昨日（27日）開飛2.5倍，5點2.4倍，現時3.2倍W，1.6倍P。

早飛相當多，反映好有信心三連捷，但今仗比上場要多負19磅係一個擔憂，如太熱要三思。

「星運男爵」上場跑同程後上不及第五走咗光，今仗用雷神再跑同程應現真章。

昨日開飛3.5倍，5點3.8倍，現時再落到3倍W，1.5倍P。

早飛勁到不得了，呢啲飛係堅飛，睇飛今仗贏得。

「知道必勝」今季雖然未勝，但表現未算退步。

上場跑同程第五，今仗再跑，同場快馬多，步速應會快，對呢匹馬跑法有利。

昨日開飛3.8倍多飛，5點回上4.8倍，現時3.9倍W，1.4倍P。早餐飛都勁，有信心入三甲。

「美麗滿紛」季初落飛贏同程後，表現乏善足陳。

上場跑短田草1200米居然有走勢走咗光，今仗跑返贏馬路程應會到位。

昨日開飛16倍，5點企住15倍，現時13倍W，2.7倍P。有墊底飛，小心今場佢先係主力。

提供：6星運男爵、4美麗滿紛、7知道必勝、1美麗笑容

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