剛於上期日賽（21日）憑「健康愉快」摘下四歲馬系列次關經典盃（1800米）的羅富全攻勢不斷，在緊接着的谷中夜賽（24日）再贏「太陽威威」之後，今天（28日）沙田日賽，又贏出「保羅承傳」，練者三連勝手風順，且現已殺上練馬師榜第四位，今季暫累積有37場頭馬。

四歲馬「保羅承傳」今季表現大熟大勇，在羅富全訓練之下已錄得三捷，本身再次採取一貫煞食之領放跑法奏效，贏馬後下仗將升上第三班角逐。

「保羅承傳」鞍上人潘明輝連續兩戰與練者攜手建功，今戰個人更錄得起孖佳績，暫時表現勝於三大高手莫雷拉、潘頓箕田泰安。

羅富全說： 「『保羅承傳』今場沒有步速，潘明輝掌握步速很好，一放而回，人馬發揮出色。」

「此馬上季試閘走勢麻麻，很多騎師為牠試閘後都說此馬的質素平庸，沒有什麼特別，可能馬兒上季仍未適應，今季更為成熟，處於大熟大勇之期，表現比上季更穩定，明顯見到牠在進步。」

「我認為牠加分後升上三班，負輕磅仍有機會。」

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