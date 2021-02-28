第四場四班1400米：「富存大師」前仗贏同程高水準，上場再跑同程輸應該係飽得濟未消化，今仗重配雷神應係波喇。

昨日（27日）開飛5.1倍，5點5.8倍，現時6倍W，2.5倍P。

有早飛，今場排最外檔起步先有呢個賠率，抵買，1W3P無走雞。

「威威高星」上仗季內初出跑田草1200米後上第五又走光，今仗增程跑1400米博你唔信。

昨日開飛15倍，5點企住15倍，現時17倍W，4.9倍P。

有些少早飛，今場轉用潘明輝有冷味。

「紅衣震撼」今季五戰未上名表現稍失色，今仗再跑同程改用何澤堯好特别。

昨日開飛8.6倍，5點8.8倍，現時7.5倍W，2.2倍P。

墊底飛到位，睇飛有信心偷襲，要拖。

「影疾」連場追近，前仗第四，上場收一收落第好合理，今場應嚟料。

昨日開飛4.8倍大熱，5點輕輕回上5.4倍，現時又落番4.6倍W，2.1倍P。

早飛好明顯有，如臨場上返6至7倍就今場會認真。

提供：2富存大師、14威威高星、13紅衣震撼、1影疾

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