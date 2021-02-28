葉楚航在剛周三（24日）谷草夜馬僅派出一駒上陣，結果「競技勇士」在潘頓胯下輕鬆獲勝。
這對騎練在今午（28日）田草日賽成功打響頭炮，「打鐵趁熱」臨場落飛成為大熱門，結果後上一攻而破，勝出第一場五班1200米。
「打鐵趁熱」今仗前為未勝馬身份，此駒馬主黃業光在今季開始前申請更改綵衣式樣，最終成功為名下戰駒轉運。
葉楚航與潘頓這對華洋練騎近四次合作獲兩冠一季，成績不錯，近兩期合作勝率百份百。
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第二至四名順序為「帝豪精彩」、「坪山新星」及「虎視眈眈」。
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