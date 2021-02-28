這次（28日）田草日馬頭場五班1200米，先吼上仗今季初出表現令人失望的「打鐵趁熱」，以本身上季在第四班強組1400米入位的演出計，現居第五班必有迴旋餘地。

往績亦顯示此駒熱身後再出經常有進步表現，值得再追一次。

同場「友盈有款」上賽不留而放被問話，今仗回配贏馬拍檔楊明綸應有較佳發揮，而馬房亦作出針對性部署，讓其改戴開縫眼罩，早段可望留得較順。

此駒季內已兩勝五班賽，屬正路之選。

尾場三班1400米，「銀馳」及「觀世界」都是正路之選；前駒上仗應勝而敗，馬迷有目共睹，如今換人加眼罩就算未能補中，亦應可入三甲。

至於「觀世界」前仗爆冷贏馬後，上仗增程負重磅仍能在蝕位甚多的情況下入Q，證明本身質素不俗。

今仗雖初跑三班賽，但負磅驟減除笨有精，換上巴度鬥後勁必比薛恩為佳，可期再有好表現。

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