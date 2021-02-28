過往一直聽到馬迷話馬圈騎師以澳洲幫勢力為主，不過環顧近年馬會積極換血，現時澳洲籍騎師在港只餘下潘頓和薛恩，甚麼澳洲幫勢力似乎已不成立。

但在十多年前，歐洲騎師不願來港，確實令澳洲騎師在港百花齊放，當中包括有鄧迪、韋紀力、岳禮華等人，佢哋每個在港騎完後返澳洲都可獨當一面。

不過，人始終會老，好似現年47歲的鄧迪，前時因在賽事中弄傷頸椎，曾休養五個月。

早前復出後，鄧迪雖然曾贏馬，但近日又因為頸部舊患復發，需要再接受手術治療，情況比較麻煩。

撰文：關志彬

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