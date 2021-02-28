公司騎師史卓豐於上周日（21日）田戰跑罷第三場因傷退下火線，之後兩次賽事包括剛周三（24日）谷戰及今天（28日）田戰都不能上陣。

他本接受了若干個周三（3月3日）谷戰的策騎聘約，以於當晚恢復出賽。

不過，據馬會今午最新公佈，史卓豐周三晚仍未能復出。

馬會受薪董事兼牌照委員會秘書貝義理發出通告如下：

騎師史卓豐早前因下背部受傷而未能繼續作賽。

小組接獲首席醫療主任通知，史卓豐目前仍不適宜在3月3日星期三恢復策騎出賽。

因此，史卓豐將不會宣佈於3月3日星期三跑馬地賽事中策騎出賽。

至於史卓豐何時可以恢復策騎，馬會將於適當時間再作公佈。

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