沈集成馬房自2月17日谷戰憑「樂益善」大熱掄元以來，氣勢有所減弱。

其中，沈廐大熱門表現亦明顯下滑，當中包括在今午（28日）第七場大熱倒灶的「樂益善」。

戰至第九場三班1000米，沈廐生力軍「知道再勝」在騎師巴度胯下升班再下一城，從而替最近連輸七匹大熱門的沈集成，以同類馬匹重開勝利之門。

沈集成與巴度繼元旦日（1月1日）憑「南莊之歌」及「駿益善」起孖後，相隔近兩個月再在田戰聯手交出頭馬。

沈集成說：「『知道再勝』上場發燒完初出狀態只有七成，仍可一出即勝。」

「拼後狀態大幅提升，而且馬兒本身有顯著的進步。」

「早前試泥閘省起狀態，今場順利取得連捷，贏來合理。」

「由於潘頓今場造不到磅，因此今場改由巴度主轡，至於下次會否回配潘頓或仍由巴度策騎，我真是要與馬主商量。」

「對於我來說，潘頓及巴度都為我贏了不少馬，兩者都是理想人選，（這方面）我交由馬主決定。」

「『知道再勝』今場贏馬後，我預計牠會加七分，屆時加分至68分左右，仍會跑三班1000米，希望牠將來進一步成熟，可以應付轉彎路程。」

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