根據玄空飛星，今年的「三碧是非星」位於西南，三碧是非星的五行屬木，主宰是非、官非、小人、爭鬥等等。

因此家中大門、辦公室大門或商店大門向西南的朋友，在2021辛丑年要小心是非及官非訴訟，宜在門口位置擺放紅色或粉紅色地氈以作化解。

同時在門口的位置，亦要避免放置植物（不論是水種或是泥種植物），以免催旺「三碧是非星」之木氣，導致是非纏身。

今期（28日）財位位於正西，可以以三區來劃分，港島區的西環；九龍區的旺角；新界區的屯門均屬該區財位。

幸運顏色為黑色、藍色、灰色、黃色及啡色。

頭場五班1200米「坪山新星」（蘇保羅馬房），這匹五歲馬來港三季仍未贏出，季內在30分時能夠連續兩場上名，可見評分逐漸有利。

去年11月1日一役，此駒在直路初段未能望空，最後到200米左右找到平衡後走勢凌厲，最終不敵「霹靂狂龍」跑獲亞軍。

同場在其附近過終點的「霹靂狂龍」、「寶貝兒」、「果然友」之後亦能接二連三地有好表現。

今仗在賽前安排約兩個月小休，只要能跑回季初時候的水準，便能取勝。

撰文：唐碧霞（洋名Yoki）

唐碧霞老師是一名命理師、司儀和節目主持，從十多歲起便醉心研究玄學命理，師承多位著名堪輿學家及隱世高人，對子平八字、面相及掌相等術數均甚有研究，尤其專門推算姻緣，期望把堪輿學生活化，讓社會大眾也能從中有所禆益。

-----------------------------

祝大家馬運亨通 送您新春大利是

新一年祝大家財源滾滾來！

而家只要網上貸款並即時初步批核，邦民就會送您新春大利是！新客戶喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日（包括首尾兩天）

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務（香港）網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199