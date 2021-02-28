第一場五班1200米：「怡威」上場缩程跑同程都近，今場轉用雷神再跑同程應有計。

昨日（27日）開飛14倍，5點輕輕落到11倍，現時11倍W，3.6倍P。

雖然早飛唔算多，但用有雷神有呢個賠率抵買。

「太陽戰馬」低班快馬，但今季跑咗四仗無近過，今場係小休2個月復出，賽前試閘有返朝氣。

昨日開飛6.6倍，5點企住6.2倍，現時5.8倍W，2.4倍P。

估唔到早飛咁重，睇飛有信心攻堅，睇吓騎師可否把握憑呢匹馬取得季內首場頭馬。

「坪山新星」季初跑同程第二，但其後三仗跑到無影，今仗又係小休再跑，賽前試閘刻意跟跑唔俾你睇。

昨日開飛26倍，5點22倍，現時15倍W，4.3倍P。有些少早餐飛，如閘前落飛要預佢一票。

「友盈有款」季內取得2W係同場最叻一匹，而跑同程係表現最好一匹。

上場跑同程埋門僅敗第四，今仗重配贏馬拍擋楊明綸。

昨日開飛3.1倍，5點回上5.2倍，現時5.7倍W，2.1倍P。

早飛到位，睇飛反映有信心，齋論今季戰績，今場一定要兼顧。

提供：1怡威、8太陽戰馬、12坪山新星、5友盈有款

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