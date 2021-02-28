蔡約翰剛周三（24日）被連中三元的方嘉柏奪回練馬師榜首之位，今次蔡廐不敢怠慢，派出多匹實力馬迎戰。

在兩大惡馬「勝得威風」、「銀馳」未出場之前，外號有神仙之稱的蔡約翰先憑四歲馬「二雋」攻下第四場第四班1400米，追回1Win，現時累計45場頭馬在手，只落後方嘉柏1Win。

「二雋」臨場雖見回飛，但亦屬此賽之次熱門，結果這一匹在港第三度上陣之質新分子在薛恩胯下，從中檔殺上，將對手一網成擒，取得服役首捷。

薛恩季內繼策騎「勁搏」之後，第二度為蔡約翰馬房贏馬。

「二雋」馬主凌志昌說：「『二雋』今場換上薛恩，是蔡約翰意思，我的爸爸媽媽今天專程入場，為愛駒打氣，好開心可以與爸媽及太太一起拉頭馬，真是很開心。」

「我對『二雋』今場有一定信心，賽前蔡約翰對我透露馬兒經過兩戰後，越來越進步，希望馬兒繼續進步，為我們帶來更多頭馬。」

第四場單Win及組合獨贏A1分別派53.5元及25元，二重彩派382元。

至於跑獲第二至四名為「紅衣震撼」、「影疾」與「合約精神」。

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