賀賢馬房生力軍「攻頂」於今期（28日）沙田賽事第二場初試啼聲，即在華將潘明輝胯下一擊即中，亦成為賀廐季內首匹E系列勝出馬。

「攻頂」賽前四度試閘，皆由潘頓親自主理，且最近一課1050米泥地閘，更與一級賽百週年紀念短途盃得主「旺蝦王」（蔡約翰馬房）拍住過終點，最後僅以短馬頭位見負跑第二，表現令人印象深刻。

不過，「攻頂」這次初出非由潘頓操刀，後者同場替容天鵬馬房「威妙星」壓陣，究竟這是練馬師安排，抑或是潘頓自行取捨？

賀賢說：「『攻頂』在港四次試閘皆入前四名，均由潘頓執韁。」

「然而他一早已答應騎同場『威妙星』，大家都知道潘頓的作風，當他答應了練馬師便不會反口，所以他才未能為『攻頂』主轡，這並非代表潘頓今場揀錯馬。」

另一方面，波健士第五場不小心策騎「紅鬃烈馬」，被罰3月28日起停賽兩天及25,000元。

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