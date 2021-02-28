在港謀生的騎師來自五湖四海，有些擁有神級騎功，深受馬迷愛戴，亦有個別成員由原本無名小卒，達到名利成就。

較之賽場上宿敵莫雷拉，祖籍澳洲的潘頓讓馬迷又愛又恨，他既懂得化腐朽為神奇，亦不時有充滿爭議性騎法，令到捧場客冤冤枉枉地輸掉真金白銀。

馬迷輸錢還要有冤無路訴，須知負責監管騎師的馬會競賽小組，對騎師礙眼騎法經常隻眼開隻眼閉，被網民形容為冇牙老虎！

既然如此，《蘋果馬經》重新灌錄歌神許冠傑金曲《尖沙咀Susie》唱盡馬圈不平事，實行幫馬迷出番啖氣。

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