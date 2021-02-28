在馬圈提起「蟲草」，好多人都會諗起米雪同苗僑偉，皆因佢哋有份養過團體馬「蟲草之星」，退役前贏過四場賽事。

今日（28日）田草第二場有匹三歲自購新馬「蟲草老爺」上陣，馬主團體賞心悅目團體，佢兩位都唔係成員。

至於賞心悅目團體骨幹成員，其實同「蟲草之星」馬主御精英團體差唔多。

兩個團體嘅經理人都係黃平耀，佢係一間健康產品公司董事，當日「蟲草之星」初出跑第三，表現唔錯。

「蟲草老爺」亦都做好工夫先跑，本身近兩次試大閘得一冠一季。

梁家俊今場連由自己新勝嘅「怡心聲」都唔騎，甘於為呢匹初出新馬效力，睇嚟唔信佢唔得。

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