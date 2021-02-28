第五場四班1200米：「悦豐泰」上季新馬二戰全入位，今季練馬師對呢匹後生馬唔急，直至到今日先跑，已操好有作戰狀態。

昨日（27日）開飛7.5倍，5點落到6.3倍，現時5.4倍W，2.4倍P，有早餐飛。

今仗雖然負重磅，但排好位會好跑，有得博。

「紅鬃烈馬」今季三戰同程全入位，上場全程第二輕鬆入Q位係副車，睇吓頭馬騎師係邊個就清楚，今場再跑同程應可做返主角。

昨日開飛4.3倍好有飛，5點4.7倍，現時4倍W，1.3倍P大熱。早飛到哂位，應會現真章。

「合夥雄心」今季新馬初出，賽前五試大閘已試準哂。

昨日開飛16倍，5點企住17倍，現時落到14倍W，3.4倍P。

有墊底飛，如閘前有飛落一定要跟。

「遨遊之星」上場跑同程入位表現出色，今仗原裝配搭再跑同程排好位，機會依然。

昨日開飛7.7倍，5點輕輕回上8倍，現時9.8W，2.7倍P。

有些少早飛嘅，始終今場形勢好，三甲有機。

提供：1悦豐泰、8合夥雄心、13紅鬃烈馬、14遨遊之星

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