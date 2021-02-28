韋達馬房剛周三（24日）憑「天火同人」打破逾一個月頭馬荒，於今期（28日）田草日馬再接再厲，憑「全才」爆冷贏馬，兼令這匹七歲馬敲響在港勝鼓。

韋達賽後說：「『全才』加盟我馬房後，我作出了許多嘗試，希望為此馬尋找突破，除了在配備上不斷改動外，也轉換不少騎師。」

「上場在彭國年胯下很受騎，今場續配這位法國騎師，結果擦出火花，助此馬順利取勝。」

「近期『全才』在晨課所見，牠的狀態已有進展。」

「這匹七歲馬在港跑了20多仗，今場終於交出頭馬。」

「今場的步速對牠十分有利，可以說贏在天時地利人和。」

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