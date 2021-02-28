第八場三班1200米：「勝得威風」上場一出即勝，今仗（28日）升三班再跑同程，昨日（27日）開飛1.8倍，5點企住1.8倍，現時2.7倍W，1.6倍P。

早飛多而勁，睇飛完全晤驚升班兼排外檔。但上場贏係排好位賺取形勢，今場形勢大不同，太熱要小心。

「胆大威猛」季初輕鬆贏同程，上場跑1400米輸不足為據，今仗重跑贏馬路程用潘頓就知戰意十足。

昨日開飛6倍，5點回上7.6倍，現時5.3倍W，1.9倍P。有早餐飛，難得今場有大樹遮蔭有好回報，搏硬。

「發財寶」今季跑五次同程全入位夠凖，今仗轉用巴度硬淨仲好。

昨日開飛8倍，5點回上10倍，現時10倍W，2.8倍P。早飛都有但晤勁，只要早段積極，入位晤難。

「都柏名駒」原裝配搭再嚟，昨日開飛10倍，5點企住10倍，現時7.2倍W，1.8倍P。

又係有早飛但晤算勁，如臨場好似上場咁有飛落就要預佢一票。

提供：4胆大威猛、3發財寶、12勝得威風、9都柏名駒

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