今個月有兩位本地騎師表現出色，他們分別是梁家俊及潘明輝，前者在二月累積七Win，師弟潘明輝於今天（28日）沙田日馬續添進賬，本月亦已勝出六Win。

剛於谷草夜賽（24日）憑半冷門「太陽威威」（羅富全馬房）贏馬的潘明輝，今戰繼續有頭馬見面，於第二場四班1000米賽事，策騎師傅賀賢旗下的初出新馬「攻頂」一攻而玻。

潘明輝今季首次在田草直路賽掄元。

賀賢馬房近期一再出現兵力流失，今次訓練「攻頂」一出即贏，相信有助穩定軍心。

「攻頂」早前試泥閘，末段力迫應屆一級賽百週年紀念短途盃冠軍「旺蝦王」（蔡約翰馬房）跑入亞席。

當記者問賀賢認為「攻頂」會否有「旺蝦王」的成就時，賀賢說：「仍有漫漫長路呢，『攻頂』目前只有三歲，仍很年輕，牠是一匹潛質不錯的馬，牠需要多點學習，希望牠保持進度，繼續交出好表現。」

第二場單Win及組合獨贏A3分別派59元及25元，二重彩派1,324元。

至於跑獲第二至四名為「霸勝」、「令才」與「寶貝兒」。

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