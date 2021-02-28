新任公司騎師馬雅有來頭，今午（28日）首度登場即有大量支持，全日八駒之中，有三駒來自姚本輝馬房。

姚本輝在周三（3月3日）谷戰，五匹正選馬亦有四匹落實由馬雅壓陣。

騎者話自己之前並唔認識姚本輝，因此被睇中委以重任，開心之餘，如果呢兩期有火花擦出，日後必有大把合作機會。

馬雅之前贏過澳門騎師冠軍，喺香港馬圈有一定知名度，馬迷同圈中人，肯定會將佢同佢鄉里波健士作比較。

兩人成績同騎功高低，目前仍言之尚早，但學咗英文唔夠四年嘅馬雅，至少肯喺鏡頭面前用英文做訪問，亦會主動同傳媒交談，膽子較大同較外向。

反觀波健士長駐香港已一年，即時有學英文，但暫時仍未有呢個膽量，印象分嚟講，馬雅先勝一仗。

撰文：林湛穎

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