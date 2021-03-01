周三（3日）谷草夜馬，莫雷拉開始停賽，幾位前領騎師，均有望在這次賽事爭取頭馬。

本地一哥何澤堯，這夜出足九場，當中有幾匹馬抽檔不俗。

第一場「度身訂做」（3檔）、第二場「雙節棍」（1檔）、第四場「醉醒神」（2檔）及第七場「王炸」（1檔）均抽到好檔。

其中「雙節棍」季內兩勝，均由何澤堯包辦，人馬最合拍，有力爭取今季第三捷。

至於「醉醒神」上仗復蘇，在何澤堯胯下重溫勝利滋味，今次人馬再來抽好運，可望再下一城。

何澤堯周三座騎排檔

場次 馬匹 檔

一 度身訂做 3

二 雙節棍 1

三妙算騰飛 5

四 醉醒神 2

五 陽明亮亮 8

六 勁瀟灑 4

七 王炸 1

八 英明勇將 9

九 肥仔威威 9

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