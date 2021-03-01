賭王何鴻燊離世後，其子何猷亨養馬沿用「爆」系專屬紅藍色綵衣，以個人名義持有本地拍賣馬「爆谷」，至於賭王女兒何超蕸亦有團體馬「普仁」在手。

至於賭王另一女兒何超雄亦回歸馬圈，今季引入一匹三歲澳洲自購新馬，命名「快快有」，交予羅富全馬房訓練。

此駒上仗在港初出跑沙田四班1000米直路賽初試啼聲，由何澤堯策騎跑入第二名。

「快快有」來港後試過四次大閘，包括谷閘在莫雷拉胯下跑第二，今場轉跑谷草必合腳法。

如今周三（3日）第五場「快快有」改由潘頓操刀，未嘗不可再交出好成績，甚至打開在港勝利之門。

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