澳門馬壇季內一下子有多匹前香港馬湧到，其中三駒已開上征途。

當中，除原屬苗禮德馬房的「威駿」（現名「型駿」）未有料到外，其餘兩駒包括出自蘇偉賢馬房的「耳後生風」（現名「好好」）及本由丁冠豪訓練的「幸運寶策」（現名「電子雄風」）均有出色表現。

「好好」及「電子雄風」剛在上周五（2月26日）出賽沙地分列冠、亞軍，前駒累積在澳門四戰三勝一負，「電子雄風」則兩戰一冠一亞，可見香港馬退役後轉到澳門復役，對馬主而言可以是一條好出路。

除上述三駒外，還有兩匹前香港馬「駿王」及「醫生雄星」近期已在氹仔馬場試閘，距離出賽日子不遠。

其中，本由藝人蘇志威持有的「駿王」，在澳門屬其妻劉小慧名下，並易名「駿王仔」交由冠軍級練馬師錢健明訓練。

至於「醫生雄星」當年在港雖於第五班因評分低於規定被強制退役，但易名「銀城雄星」後在澳門試閘卻表現出色，有望於當地打開勝利之門。

論到最大名氣的前香港馬轉戰澳門，將是兩次流鼻血被強制退役的「常感恩」。

此駒將於4月上旬運抵氹仔馬場，之後會加盟摩利高馬房，以揭開競賽生涯新一頁。

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