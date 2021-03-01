經過昨日（2月28日）沙田十場草地賽事完成後，由馬會評磅員專責整理之最新馬匹評分又發佈。

十匹頭馬中，贏馬距離最遠兩駒「銀馳」（蔡約翰馬房）與「打鐵趁熱」（葉楚航馬房）均以2.25馬位擊退對手。

灰馬「銀馳」是今季香港打吡報名馬，在港首捷姿態從容，賽後加10分至89分，理論上現時有足夠分數入選打吡，且看會否選擇大幅跳程去爭逐殊榮？

至於「打鐵趁熱」於最低班輕取對手獲8分加幅，最新評44分，下場要跑四班賽事。

蔡廐另一明星馬「勝得威風」升上第三班再捷，勝後加7分，比上次贏馬時少，馬匹最新評69分，可繼續在第三班角逐而未使孭重磅住，下次爭取三連霸條件有利。

2.28田草10匹頭馬加分情況

馬匹 最新評分（增幅）

打鐵趁熱 44（＋8）

攻頂 58（＋6）

好好學習 86（＋5）

二雋 59（＋6）

好大大 62（＋5）

保羅承傳 64（＋6）

全才 74（＋6）

勝得威風 69（＋7）

知道再勝 69（＋8）

銀馳 89（＋10）

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