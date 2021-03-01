姚本輝上季勇奪從練首個冠軍練馬師殊榮，表現出色，雖然今季一早明言蟬聯機會較微，但旗下馬匹仍時有佳作，值得留意。

周三（3日）第七場「芙蓉莊」，上仗以凌厲後勁爆冷勝出，六歲馬拼後狀態依然出色，今戰交由馬雅執韁，且看能否再次帶來驚喜。

姚本輝受訪時說：「『芙蓉莊』今季表現一直穩定，經過季初積極備戰後，很快已操起狀態，並於谷中1650米奪亞。」

「『芙蓉莊』前仗直路受阻，可幸對馬兒沒有影響，很快便再度出賽，結果上仗在正常形勢下後上掄元，表現令我滿意。」

「『芙蓉莊』今次回升三班，我亦有少少擔心牠能否勝任，不過從今晨快跳所見，此駒狀態依然相當弗，一切都準備好。」

「假如『芙蓉莊』今戰陣上各項條件順利，說不定可再取好成績。」

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