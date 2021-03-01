日本馬壇傳來不幸消息，知名雌馬「西沙里奧」日前因子宮周圍動脈斷裂導致大出血，在北方牧場逝世，終年19歲。

「西沙里奧」服役生涯六戰五冠一亞，包括奪得日本及美國橡樹大賽這兩項一級賽桂冠。

其後此駒因傷患轉任種馬，其配種成績相當出眾，須知其產下的子嗣不少能夠成為一級賽冠軍，包括2013年菊花賞及2014年日本盃盟主「神威啟示」、2015年未來錦標冠軍「醋丈夫」，以及2018年希望錦標與2019年皋月賞得主「農神節慶」。

日本中央競馬會對此表示惋惜，期望「西沙里奧」能夠得到安息。

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