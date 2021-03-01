方嘉柏上周三（2月24日）中三元重振谷草王威名，兼當時從蔡約翰手上奪回榜首位置，及至剛周日（2月28日）沙田賽後才再度退居次位。

來到今次（3日）谷戰，方廐雖沒有雷神可用（停賽兩天），但仍有何澤堯、田泰安這兩位主將之助，加上整體兵力不弱，馬房可期增添谷戰頭馬。

值得一提，方廐在上次雷神停賽的兩日內，雖無頭馬進賬，但卻交出三席位置，反映廐主在任何情況下，都會照樣出擊。

第八場「駿爵士」以勤跑程度計，已躋身鐵馬行列。上賽參戰谷草最短途，在田泰安影相飲恨跑第三。

今次仍負輕磅爭三班賽，回師最正宗的1200米，必拼以圖勝回一仗。

第一場「度身訂做」報名時有出賽優先權，矛頭直指今仗，本身上次於谷夜一哩入Q，累積近三場全跑五班賽兩獲亞軍。

如今轉廐初出續戰同程，可助方嘉柏擦亮招牌。

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