周三（3日）谷中夜賽第三場四班1200米，四歲馬「秒秒精彩」在去年12月26日跑田草1600米落敗後，便由高伯新轉投告東尼馬房。

上仗轉廐初出除交叉鼻箍兼重新綁脷跑，即於谷夜四班1200米一放而回，為馬房招牌省到立立靚。

「秒秒精彩」至今上陣五次獲一冠一亞，全數由周俊樂執韁，相反其餘三場由其他騎師策騎皆三甲不入，足見人夾馬緣。

「秒秒精彩」馬主王聰德兩位兒子王文揚和王家揚上次賽後指出，「秒秒精彩」初跑快活谷兼排11檔起步，賽前有點擔心。

他們又謂告東尼本部署此駒跑早前的沙田賽事，報名後卻被列為後備，最終牠跑了2月17日快活谷夜馬。

此駒當晚沿途越跑越順，就此打響轉廐出賽頭炮。

幕後當初購入此駒時，對其十分有期望，可惜牠來港後受傷影響進度，如今康復過來，可望青雲直上。

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