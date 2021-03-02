馬會有不少年輕會員均受上一代影響，而加入馬主行列。

「日日精彩」馬主王文揚和王家揚兩兄弟是例子之一，他們與家族上兩代長輩一樣，對賽馬充滿熱誠。

王文揚及王家揚的爺爺王則翠及爸爸王聰德都是馬主，而跑周三（3日）谷草四班1200米的「秒秒精彩」，其馬主正是王聰德。

此駒上場在谷草打開勝利之門時，王聰德沒有到場，由兒子王文揚及王家揚代拉頭馬。

王氏兄弟當時均表示，爸爸當初引入「秒秒精彩」時，對牠有一定期望，只可惜馬兒後來受腳患困擾，影響表現。

在告東尼悉心訓練下，「秒秒精彩」健康已養回，並於上賽在谷草打開勝利之門。

告東尼已搵到此駒最佳路程，並部署這匹四歲馬於谷夜乘勝追擊。

「秒秒精彩」周三晚續爭贏馬路程谷草1200米，可望再創佳績。

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