馬會今晨（2日）宣佈於明天（3日）凌晨兩時十分，將有兩匹自購馬及九匹自購新馬從新西蘭運抵香港。

繼去年澳洲打吡力壓「飛輪閃耀」跑獲亞軍的「澤布斯基」（E382）昨天（1日）到埗並投效方廐後，在紐國薄有名氣的賽駒Unition亦即將抵港，交由徐雨石馬房訓練。

Unition為本港賽駒「倬躍錦標」（希廐）的同父同母弟弟，這匹出自知名種馬「燈塔島」的三歲馬，其母親為2015年一級賽新西蘭育馬者錦標盟主「后冠彩環」。

Unition在新西蘭服役六戰一冠三季，本身為表列賽盟主，另外在二級賽Challenge Stakes及三級賽War Decree跑獲季軍，整體賽績水準不弱。

「倬躍錦標」來港後第二次上陣即在二班田草1600米跑獲亞軍，現時評87分，有望成為今屆打吡參賽馬一份子。

Unition來港目標應放在明年舉行的四歲馬系列賽事，且看能否在徐雨石馬房訓練下成為高班之材。

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