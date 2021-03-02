愛爾蘭馬圈近日爆出令人震驚的醜聞，當地知名跳欄練馬師伊雅樂（Gordon Elliott）坐在已離世的賽駒身上，表情輕佻並帶微笑的照片，被上載至社交網站，引起軒然大波。

事件不少馬圈人士及動物保護組織均批評伊雅樂對待賽駒冷酷無情，其行為完全不可接受。

伊雅樂在其Twitter發表道歉聲明，表示就相關照片對一眾賽馬工作者及愛馬之人的傷害，予以鄭重道歉。

練者指出各界並未了解事實的全部，他指相中的賽駒因心臟病不幸離世後，正在等待與馬房工作人員將牠運回本身所屬的位置。

伊雅樂強調自己將馬匹福祉及所得到的照顧放在首位，他與馬房團隊將盡心盡力做到最好。

他表示願意全面配合愛爾蘭賽馬監理局（Irish Horseracing Regulatory Board）調查工作。

事件發生後各界反應不一，知名博彩公司Betfair宣佈，伊雅樂行為與公司品牌一貫價值相違背，終止與他的一切合作，意味着練者的該公司代言人身份告一段落。

另外，八屆英國跳欄賽冠軍騎師Peter Scudamore亦批評伊雅樂做了一件不顧他人感受的愚蠢事情，事件令他情緒陷入低谷。

由伊雅樂訓練、兩度在英國障礙大賽封王的Tiger Roll馬主Michael O’Leary雖然認為照片令人傷心，但他認同伊雅樂的聲明，指各界並未了解事件全部真相，因此認為不應完全怪罪於練者。

Michael O’Leary補充自己會繼續支持伊雅樂，並期望他們能夠擺脫這宗不幸的事件，回復正常工作。

現時愛爾蘭賽馬監理局正在進行研訊，在結果公佈前，伊雅樂暫時被禁止派馬參與英國所有賽事。

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