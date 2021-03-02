周三（3日）快活谷再度有九場賽事上演，這夜採用全闊A跑道進行角逐，這條跑道的大熱門成績只屬一般。

兩項主流路程都在三成以下，先說1650米，近三季A跑道進行過61次賽事，大熱門取得16場頭馬，勝出率為26%。

留意到第七及第九場大熱門好大可能，是一對「雙喜」馬「喜盈寶」及「喜駿駒」，是否值得捧獨贏就要三思。

至於1200米，近三季A跑道進行過86場，大熱門取得17次勝利，勝出率為22%。

第三、第五、第六及第八場均為1200米，其中第六場沈集成馬房「零距離」應是全熱門，捧場前宜小心推敲。

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