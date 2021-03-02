啱啱跑完2月份，即使莫雷拉中間停過兩日賽，但無阻佢贏15Win榮膺2月份冠軍，真係讓半臂都超晒班！

佢宿敵潘頓雖然跑足八次賽事，但有兩日食白果，無辦法把握雷神停賽而收窄差距，埋單僅贏10Win，表現令人失望。

今個月雷神潘頓少咗馬贏，加上神蘇合約期滿離港，造就唔少騎師成績大躍進。

首先就係梁家俊同潘明輝，佢哋整個2月各贏七場賽事，成績仲好過只得六Win嘅何澤堯、田泰安同巴度，為華將爭光。

當然，有人歡喜自然有人愁，令人失望嘅洋將有郭能同史卓豐，兩個人今個月各贏一場，真係失禮；周俊樂上個月亦僅執兩Win，表現下滑。

另外，楊明綸、巫顯東、黎海榮、陳嘉熙、黃俊同黃皓楠上月都食白果。

其中，陳嘉熙轉跟師傅方嘉柏後表現無起色，同東東、黎海榮一樣兩個月冇馬贏，支持度長期偏低。

但最慘始終都係黃俊同黃皓楠，呢個「雙黃」認真哽唔落，季內仲未開齋，希望唔好成季食蛋。

展望3月，莫雷拉同潘頓依然左右大局，尤其雷神有方、蔡一對爭冠馬房全力支持，奪冠已是時間問題。

其實近期已可見方嘉柏重新將馬交由何澤堯搏殺，因為新徒弟陳嘉熙成日搏失，喺爭標重要時刻，實難對嘉熙委以重任，可以預期堯堯成績都會回好。

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