每季谷草中長途賽程一般較少，參戰馬要爭相報名，才有機會順利出賽。

以周三（3日）第四場四班谷草1800米賽事為例，當中九匹正選馬均有打王牌或保護權，相信幕後極希望牠們可以上陣，戰意毋須懷疑。

翻查上季至今14場四班此程的數據，大熱門馬竟取得五冠五亞兩季，入Q率逾七成，換言之每三匹大熱參戰馬，便有兩匹非冠即亞，甚少甩拖。

而今季進行了四場谷草四班1800米賽事，大熱門竟然豪奪三冠一亞佳績，包括「雙節棍」（2.6倍）、「美麗天使」（3.5倍）、「緻寶駒」（3.9倍）及「馬主星輝」（3.0倍），當中「緻寶駒」及「馬主星輝」皆在潘頓胯下變身入Q。

今次此子策葉楚航馬房「老表醒」上陣，預計會備受熱捧。

大前仗人馬在五班同程打開勝利之門，其後兩仗改配田泰安無功，其中上仗形勢惡劣下敗不作準，今次重配贏馬拍檔潘頓，縱使超兩磅仍要高度重視。

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