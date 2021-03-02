希斯於90年代首度來港發展，最終在97至98及98至99年度，連續兩季成為冠軍練馬師。

其後希斯因要接手家族名下的靈犀牧場，決定離港返回澳洲。

希斯今季重臨香港開倉，於開鑼日（9月6日）即憑「友盈有款」及「精彩勇士」起孖，頭威頭勢！

可惜跑到目前3月份，希斯季內只取得12Win，成績令不少馬迷感到失望。

希斯解釋其中一個原因，是廐內不少馬匹食慾欠佳，以致狀態難以操起。

他指出這是不少練馬師都會遇到的難題，可以說急也急不來。

他謂現時惟有沉着應戰，給予馬匹多點時間，並有信心馬房成績可以漸入佳境。

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