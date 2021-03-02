這次（3日）谷草夜戰，莫雷拉停賽缺陣，其宿敵潘頓手握不少實力馬，有權連場交出好成績。

潘頓今晨（2日）接受訪問時，自己對第六場四班1200米的「零距離」頗具信心。

雖然此駒最近一次試閘只得第六名，但騎者認為馬兒的狀態，依然有贏馬水準。

潘頓說：「『零距離』最近一次（2月23日）試閘在泥地1200米，以第六名過終點，並非代表牠的狀態回落。」

「牠出閘後守在二、三位，末段我按實座騎，用意是讓牠輕抒步頭，我對牠目前的狀態很滿意。」

潘頓續說：「這匹沈廐馬上仗跑谷草1200米，幸運地排1檔，馬兒表現出色，力壓（亞軍）『峰爭』贏馬。」

「『零距離』目前只得三歲，仍未完全成熟，已經可在谷草交出頭馬，可見其質素不錯。」

「希望牠今場續跑贏馬路程，可以順利取得連捷。」

-----------------------------

有冇財運 睇你點樣將財富運用

想新一年有財運，當然要識得運用財富，邦民會繼續係你財務上嘅好拍檔！喺 2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199