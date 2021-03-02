跑馬也跑人，數近期最強華將，27歲潘明輝必屬其中之一，須知他在剛過去的2月份共七度贏馬。

比對兩位師兄梁家俊和何澤堯同月分別七捷和六捷，更可見外號火車的潘明輝近況之佳和實力之強。

潘明輝2月首五次建功都在谷夜，餘者皆於剛周日（2月28日）田草日賽發生，反映他搏殺不分日夜和場地。

來到明晚（3日）新一輪谷戰，潘明輝即成搶手貨，出足九場滿額兼胯下不乏潛在頭馬。

以第八場「三生好運」為例，本身由潘明輝接手策騎後，近三戰一冠兩亞不失Q，且於上賽谷中A欄1200米，首勝三班賽。

此駒暫一戰谷A不敗，如今續配潘明輝角逐同欄同班同程，有力梅開二度。

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