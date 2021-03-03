這夜（3日）快活谷賽事第七場三班1650米「終身美麗」，是匹舊名新用的一匹四歲愛爾蘭自購馬，其馬主為美麗一族團體。

「美麗」系掌舵人郭少明受訪時，親自道出此駒名字由來。

他說：「已退役的『終身美麗』是我們一家在港養馬以來，首匹評分過百的賽駒。」

「牠的戰績亮麗，在港合共取得五捷，最高評分達123分。」

「目前『美麗』系在港養逾十駒（合共16駒），均以『美麗』兩字為名。」

「坦白講，起馬名都幾煩惱，故此不如試試重用舊名。」

「今次此駒便重用『終身美麗』為名，如果牠有以往那匹同名馬咁叻就好了。」

「這匹『終身美麗』由前香港練馬師大摩的兒子喬治引入，大摩都有幫眼睇過，他們都對此駒予以正面評價，我當然希望牠能夠有一番作為。」

上仗「終身美麗」在港初出，於田草1400米落敗而回，今次轉爭谷草一哩。

郭少明說：「其實『終身美麗』已報跑今屆打吡，今仗會盡力拼一拼，希望可以爭夠分入圍。」

「告東尼向我解釋，此駒是北半球馬，喜歡較鬆軟場地，由於谷草場地相對較軟，故我們安排牠轉場出戰。」

「此駒應有長力，告東尼安排牠增程上陣，希望今仗能有進步表現。」

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