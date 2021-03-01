周三（3日）九場谷草夜賽，有多匹從化兵列陣。

第二場方嘉柏馬房之「雙節棍」，今季已有兩Win在手，取得不俗成績。

此駒上仗小休復出，在田草1600米後上跑第三，賽後重返從化操練，並曾作兩課草地拍跳工夫。

「雙節棍」回港後再加一課拍跳，看來今戰谷草1650米，此駒有機會爭取季內第三捷。

第四場呂健威馬房之「醉醒神」，上季贏谷草1800米，取得在港首捷。

此駒上仗由何澤堯壓陣，再次勝出谷草1800米，證明路有專長。

「醉醒神」勝後不久，曾運往從化受訓，並在當地試過多課快工夫。

「醉醒神」回港後再操一課，並留爭谷草勝途，看來呂健威全力為此駒爭取連捷。

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