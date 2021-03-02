公司騎師（即馬會騎師）郭能正值停賽三個賽馬日，可於星期日（7日）沙田日馬刑滿復出。

郭能這次被罰停賽，是因2月3日谷夜第五場被裁定不小心策騎「金獅大將」（希廐）嚴重阻及其他馬匹所致的，當時他還被罰款20,000元。

據悉，於當晚整個研訊過程內，控辯雙方各執一詞，你說你有理，我有我照罰。

當時有人言語過火，事後被控方向牌委會備案，事件就此鬧大。

而馬會今午（2日）發出通告如下：

「牌照委員會已就騎師郭能於2021年2月3日跑馬地賽事一次董事研訊時的行為，根據賽事規例第14（2）條要求郭能會見委員會以考慮他現時2020/2021年度馬會騎師牌照的相關資格，會見日期待定。」

賽事規例第14（2）條全文：「假如馬會董事局裁定牌照持有人的行為，已令其不宜繼續持有獲發的牌照時，他們可撤銷或暫停該牌照，不論有關的行為是否與賽馬有關亦然。」

究竟馬會這次如何秋後算賬郭能，外界難以預計，而當事人縱使做了一些不當行為，亦不一定命運如上述條文般被停牌甚至除牌，一切有待牌委會決定。

然而一旦牌委會屆時有所決定，讓到郭能被施以嚴厲處分，甚至有機會飯碗不保，這對一家六口的他將有嚴重影響。

郭能現年42歲，是全港現役最年長騎師，今年初獲馬會續牌可騎至今季結束為止。

當事人季內暫有16場頭馬，在騎師榜位列中游地帶，成績中規中矩，本身於新一年只曾兩度贏馬。

他早於去年11月29日田戰第九場策騎「精彩非凡」（方廐）落敗後，因向同場策騎「浪漫組合」（沈廐）跑第三的另一位公司騎師波健士「爆粗」而遭馬會處分。

郭能當時承認一項違反賽事規例第155（5）條有關行為不當的指控，事緣他於騎師室內在其他騎師及一名受薪董事面前，向波健士使用冒犯性語言。

競賽小組在考慮了該宗事件的所有情況後，認為對騎師郭能的適當處罰是判他罰款25,000元。

-----------------------------

有冇財運 睇你點樣將財富運用

想新一年有財運，當然要識得運用財富，邦民會繼續係你財務上嘅好拍檔！喺 2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199