今夜（3日）谷草九場賽事用A跑道，馬會目前掛好地牌，度地儀指數為2.71，預計在第五場後進行壓地，頭場開跑時間為傍晚6時45分。

睇番最近2月3日同一移欄賽事，當晚頭五場共有四駒居中後上勝出，如「陽明亮亮」、「明欣賞」及「晉神」都係彎位守內疊慳位留力，入直路憑後勁衝贏。

不過壓地後四場賽事，三場由前置馬勝出，宜留意臨場形勢會逆轉。

今戰列陣馬中，第五場「陽明亮亮」六次跑谷A欄獲兩勝四位未失三甲，贏完等番A欄再跑，有機會再下一城。

另外，第六場「勁瀟灑」是全場唯一贏過谷草A欄之參戰馬，憑出色場地性能可重開勝門。

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