剛周日（2月28日）田戰共有三駒有配備變動而勝出，分別是6.1倍「打鐵趁熱」、24倍「全才」和1.9倍「銀馳」。

周三（3日）谷戰有三駒換配件，俱有正面數據支持，值得睇好。

第二場四班1650米「幸運飛彈」，戴羊毛面箍贏過同程，狀態已跑起，今仗重戴羊毛面箍，戰意不言而喻。

第三場四班1200米「全心全意」，在港兩次贏馬都有改動配件，是一匹善跑新鮮感之馬，今仗重戴眼罩有本錢拼勝。

第八場三班1200米「永同歡欣」，在港獲兩冠一亞兩季都無用配件，今仗除去羊毛面箍啱數，隨時一矢中的。

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